Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WebHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

WebHR, KOBİ'lere yönelik Bulut tabanlı bir Sosyal İK Yazılımıdır. 05 Çalışan için ücretsiz ve çalışan başına aylık 1,0 ABD doları kadar düşük bir ücret.

Web Sitesi: web.hr

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