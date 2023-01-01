WebCatalog
WebHR

WebHR

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Web Sitesi: web.hr

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WebHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

WebHR, KOBİ'lere yönelik Bulut tabanlı bir Sosyal İK Yazılımıdır. 05 Çalışan için ücretsiz ve çalışan başına aylık 1,0 ABD doları kadar düşük bir ücret.

Web Sitesi: web.hr

Yasal Uyarı: WebCatalog, WebHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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