Breathe olarak, KOBİ'lerin çalışanlarına öncelik vermesine yardımcı olan, zaman kazandıran bir yazılım sunuyoruz. Şu ana kadar biri İK yöneticisini basitleştirmek için, diğeri personel rotasyonlarını yönetmek için kullanımı kolay iki sistem oluşturduk. Şirket içinde geliştirilen her iki sistem de 250'ye kadar çalışanı olan işletmeler için tasarlanmıştır ve kullanımı son derece basittir. Elektronik tablolardan ve zaman alan evrak işlerinden kurtulun ve çalışanlarınızı yönetmenin daha iyi bir yolunu keşfedin. 14 günlük denemenizi bugün başlatın ve Breathes'in sezgisel ürünlerinin nasıl yardımcı olabileceğini görün.

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