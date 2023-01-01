WebCatalog
Breathe

Breathe

login.breathehr.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Breathe olarak, KOBİ'lerin çalışanlarına öncelik vermesine yardımcı olan, zaman kazandıran bir yazılım sunuyoruz. Şu ana kadar biri İK yöneticisini basitleştirmek için, diğeri personel rotasyonlarını yönetmek için kullanımı kolay iki sistem oluşturduk. Şirket içinde geliştirilen her iki sistem de 250'ye kadar çalışanı olan işletmeler için tasarlanmıştır ve kullanımı son derece basittir. Elektronik tablolardan ve zaman alan evrak işlerinden kurtulun ve çalışanlarınızı yönetmenin daha iyi bir yolunu keşfedin. 14 günlük denemenizi bugün başlatın ve Breathes'in sezgisel ürünlerinin nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Web Sitesi: login.breathehr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Breathe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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