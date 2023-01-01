WebCatalog

Fugo

Fugo

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: fugo.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fugo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fugo is a smart cloud-based Digital Signage Content Management Software (CMS) that enables businesses of any size to easily manage content remotely for small to large screen networks. With a modern &amp; friendly user interface, controlling 1 or 100 screens is simple.

Web Sitesi: fugo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fugo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Opti Signs

Opti Signs

optisigns.com

Screenly

Screenly

screenly.io

Yodeck

Yodeck

yodeck.com

Liqvid

Liqvid

liqvid.io

Screenfluence

Screenfluence

screenfluence.com

UPshow

UPshow

upshow.tv

Skykit

Skykit

skykit.com

FormSwift

FormSwift

formswift.com

Donorfy

Donorfy

donorfy.com

embed signage

embed signage

embedsignage.com

Spectrio

Spectrio

spectrio.com

Breathe

Breathe

breathehr.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.