WebCatalog
Scoop.it

Scoop.it

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Web Sitesi: scoop.it

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Scoop.it çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Scoop.it, profesyonellerin ve işletmelerin içerik iyileştirme aracı aracılığıyla içerik araştırmasına ve yayınlamasına olanak tanır.

Web Sitesi: scoop.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scoop.it ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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