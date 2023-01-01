Alternatifler - Scoop.it
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Blogely
blogely.com
Blogely, kapsamlı araştırma, kesintisiz yazma deneyimi, eksiksiz içeriğin her şey dahil organizasyonu, teknik olmayanlar için basit sayfa içi SEO, intihal tarayıcısına kolay erişim ve elbette CMS'de (WordPress, Ghost, Medium,) kolay yayınlama ile ilgilidir. vb.) platformlar. Blogcuların, blog içeriğ...
Tagbox
taggbox.com
Taggbox is the ultimate UGC platform for marketers and business owners. We help you effectively use the power of user-generated content(UGC) for bringing the human touch to your marketing. Taggbox Widget, as a global leader in the digital space, helps you collect, curate, and present the best UGC fr...
SpidWit
spidwit.com
Spidwit web üzerindeki içeriği bulur ve düzenler. Sektöre özel yüksek kaliteli haberler, videolar, resimler ve alıntılar sunmak için en iyi binlerce site arasında arama yaparak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
Re4m
re4m.io
Re4m, marka ekiplerinin, tasarımcıların ve yerel pazarlamacıların ilham verici, performanslı içerik ve yaratıcı kampanyaları geniş ölçekte planlamasına, üretmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yaratıcı platformdur. Deneyimli pazarlama uygulayıcılarından oluşan bir ekip tarafında...
EasyContent
easycontent.io
EasyContent, otomatikleştirilmiş iş akışları, onay yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, bildirimler ve raporlamayla içerik ekibinizin üretkenliğini artırmanıza yardımcı olur.
Fugo
fugo.ai
Fugo, her büyüklükteki işletmenin küçük ve büyük ekranlı ağlar için içeriği uzaktan kolayca yönetmesine olanak tanıyan akıllı, bulut tabanlı bir Dijital Tabela İçerik Yönetim Yazılımıdır (CMS). Modern ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ile 1 veya 100 ekranı kontrol etmek basittir.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
UpContent
upcontent.com
UpContent, seçilmiş içeriği çeşitli platformlarda keşfederek, üzerinde işbirliği yaparak ve dağıtarak kullanıcıların hedef kitleleriyle güven oluşturmasına yardımcı olur.