Liqvid - dijital tabela ekranlarındaki içeriği yönetmek için müşteri eğlencesi ve reklam platformu. 1000'lerce işletme, iş TV'leriyle kullanmak için Liqvid'i seçiyor.

Web Sitesi: liqvid.io

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