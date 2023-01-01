Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AdCritter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

AdCritter, küçük işletmelere ve onlara hizmet veren ajanslara yönelik self-servis bir reklamcılık platformudur. Kullanıcılar, yayın yapan TV ve dijital reklam panolarında kolayca reklam kampanyaları oluşturabilir ve yönetebilir.

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