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AdCritter

AdCritter

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Web Sitesi: adcritter.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AdCritter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AdCritter, küçük işletmelere ve onlara hizmet veren ajanslara yönelik self-servis bir reklamcılık platformudur. Kullanıcılar, yayın yapan TV ve dijital reklam panolarında kolayca reklam kampanyaları oluşturabilir ve yönetebilir.

Web Sitesi: adcritter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AdCritter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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