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Ermes

Ermes

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Web Sitesi: ermes.ai

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ERMES entegre bir veri + medya platformudur. Amacı, verileri ve yapay zekayı kullanarak reklamcılığı büyük ve küçük tüm şirketler için basit, doğru ve karlı hale getirmektir. ERMES platformu şunları içerir: - Özel hedefleme oluşturmak için davranış ve satın alma niyeti kriterleri dahil olmak üzere 380'den fazla hedef kitle segmentiyle 295 milyondan fazla deterministik tüketici profili (240MM ABD/55MM Fransa). - Kendi potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak bir self-servis CRM zenginleştirme modülü - Hedef kitlenize ve bütçelerinize göre performansı en üst düzeye çıkaran medya planları oluşturup etkinleştirmenizi sağlayan bir kampanya başlatma modülü - Hızlı ve kolay bir şekilde reklam oluşturmanızı sağlayan bir reklam oluşturma modülü tüm medyalar için kolayca reklam formatları oluşturun - Sonuçlarınızı bir bakışta anlamanızı ve buna göre optimize etmenizi sağlayan bir performans analizi modülü. ERMES, aralarında Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, e-posta, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify'ın da bulunduğu 70'ten fazla bağlayıcıya sahiptir.... Bu bağlayıcılar her ikisinin de oluşturulmasını mümkün kılar Bu kanallardaki kampanyaları hedef almak ve bunların toplam performansını ölçmek. ERMES platformu üç ana konfigürasyonda mevcuttur: - Yerel reklam mağazalarının hizmet alanlarına göre mağaza mağaza yönetilmesini kolaylaştıran Çoklu yerel sürüm. - Tüm ajansların müşterilerine yüksek performanslı medya hizmetleri sunmasına olanak tanıyan bir Danışmanlık sürümü. - Markaların medya bütçelerini ve performanslarını bağımsız olarak yönetmelerine olanak tanıyan bir Reklamveren sürümü. Birkaç yüz aktif müşteri ve yönetimi altındaki milyonlarca dolar değerindeki kampanyalarla ERMES, tüm medya kanallarında kolay, kesin ve ekonomik reklamcılık için Fransa Yapımı Reklam Teknolojisi çözümüdür.

Kategoriler:

Business
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Web Sitesi: ermes.ai

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elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

TinyLetter

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BuySellAds Advertiser

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StatSocial

StatSocial

statsocial.com

Samhub

Samhub

samhub.io

iSpot.tv

iSpot.tv

ispot.tv

Zulu5

Zulu5

zulu5.com

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

AdCritter

AdCritter

adcritter.com

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