WebCatalog

DoubleTick

DoubleTick

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: doubletick.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DoubleTick çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığını gösterir. Çift mavi tik ✓✓ e-postanızın alıcı tarafından açıldığını, gri tikler ise e-postanın takip edilmediğini gösterir.

Kategoriler:

Business
E-posta Takip Yazılımı
Diğer Pazarlama Yazılımları

Web Sitesi: doubletick.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, DoubleTick ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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