DoubleTick
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Web Sitesi: doubletick.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DoubleTick çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığını gösterir. Çift mavi tik ✓✓ e-postanızın alıcı tarafından açıldığını, gri tikler ise e-postanın takip edilmediğini gösterir.
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Web Sitesi: doubletick.io
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