Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığını gösterir. Çift mavi tik ✓✓ e-postanızın alıcı tarafından açıldığını, gri tikler ise e-postanın takip edilmediğini gösterir.

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Web Sitesi: doubletick.io

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