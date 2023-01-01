WebCatalog

kiwiHR

kiwiHR

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: kiwihr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde kiwiHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hayatınızı kolaylaştıran İK yazılımı - KOBİ'ler, yeni kurulan şirketler: özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış sezgisel ve kapsamlı İK yönetimi yazılımıyla zamandan %30'a kadar tasarruf edin.

Web Sitesi: kiwihr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, kiwiHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

Dayforce

Dayforce

ceridian.com

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

Talk on Task

Talk on Task

talkontask.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Breeze ChMS

Breeze ChMS

breezechms.com

Built for Teams

Built for Teams

builtforteams.com

EspritBooks

EspritBooks

espritbooks.com

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

HR Neeti

HR Neeti

hrneeti.com

Smart Workforce

Smart Workforce

smartworkforce.co.uk

GuideCX

GuideCX

guidecx.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası