WebCatalog
BrightHR

BrightHR

brighthr.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BrightHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KOBİ'lere yönelik en popüler İK yazılımı ve destek hizmetiyle tanışın. İK tavsiyeleri, personel sağlığı ve hatta uygulamadaki zaman ölçümü sayesinde BrightHR'ın size nasıl zaman, para ve emek tasarrufu sağladığını hemen keşfedin.

Web Sitesi: brighthr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BrightHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

kiwiHR

kiwiHR

kiwihr.com

Staffomatic

Staffomatic

staffomatic.com

GoSweetSpot

GoSweetSpot

gosweetspot.com

Goodshuffle Pro

Goodshuffle Pro

goodshuffle.com

Struso

Struso

struso.com

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

WATI

WATI

wati.io

WebHR

WebHR

web.hr

Facetune

Facetune

facetuneapp.com

MyHR

MyHR

myhr.works

HelloFresh

HelloFresh

hellofresh.com

TabTrader

TabTrader

app.tabtrader.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası