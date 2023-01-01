WebCatalog
Struso

Struso

struso.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Struso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bütçenize uygun, gerçek zamanlı işbirliği ve süreç otomasyonuna sahip iş yönetimi yazılımı. Binlerce profesyonelin iş akışlarını kolaylaştırarak zamandan ve paradan tasarruf etmesine nasıl yardımcı olduğumuzu keşfedin.

Web Sitesi: struso.com

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