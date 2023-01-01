İnsanların bir süreci takip etmesinin ve birlikte çalışmasının daha kolay bir yolu. Prestavi, karmaşık, düzensiz veya belgelenmemiş süreçleri, ekibinizin işlerini ileriye taşımasına yardımcı olacak standartlaştırılmış iş akışlarına dönüştürmeyi kolaylaştıran modern iş akışı yazılımıdır.

Web Sitesi: prestavi.com

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