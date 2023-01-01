WebCatalog
Prestavi

Prestavi

app.prestavi.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Prestavi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnsanların bir süreci takip etmesinin ve birlikte çalışmasının daha kolay bir yolu. Prestavi, karmaşık, düzensiz veya belgelenmemiş süreçleri, ekibinizin işlerini ileriye taşımasına yardımcı olacak standartlaştırılmış iş akışlarına dönüştürmeyi kolaylaştıran modern iş akışı yazılımıdır.

Web Sitesi: prestavi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prestavi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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