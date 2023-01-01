Puzzle Labs bir yapay zeka içerik iş akışı motorudur. Ekiplerin içerik iş akışlarını iyileştirmek için kullanılan insanların, süreçlerin ve teknolojinin kesişiminde yer alır. Ekipler, Puzzle'ı kullanarak içerik operasyon süreçlerinde 10 kat hızlanan bir artış elde ediyor.

Web Sitesi: puzzlelabs.ai

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