WebCatalog
Puzzle Labs

Puzzle Labs

puzzlelabs.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Puzzle Labs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Puzzle Labs bir yapay zeka içerik iş akışı motorudur. Ekiplerin içerik iş akışlarını iyileştirmek için kullanılan insanların, süreçlerin ve teknolojinin kesişiminde yer alır. Ekipler, Puzzle'ı kullanarak içerik operasyon süreçlerinde 10 kat hızlanan bir artış elde ediyor.

Web Sitesi: puzzlelabs.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Puzzle Labs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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