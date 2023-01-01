WebCatalog
Lytho

Lytho

lytho.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lytho çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eskiden MotionNow'da. Daha iyi içerik sonuçları elde etmek için gelişmiş proje görünürlüğüne ve kontrolüne ihtiyaç duyan pazarlama ve tasarım ekipleri için iş akışı yönetimi.

Web Sitesi: lytho.com

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