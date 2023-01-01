10 farklı uygulama için ödeme yapmanıza ve ardından bunların birlikte çalışmasını sağlamaya çalışmanıza gerek yok. Yalla, ekip çalışmasına takıntılı kişiler tarafından geliştirilen, kullanımı en basit ekip yönetimi ve işbirliği yazılımıdır. Yalla, hem uzakta hem de şirket içinde büyüyen ekiplerin gözden kaçan şeylerin miktarını en aza indirerek hepsini bir arada tutmasına yardımcı oluyor. Görev ve proje işbirliği, ekip sohbeti, merkezi tartışmalar, kolay müşteri yönetimi ve müşteri işbirliği, süreç ve iş akışı yönetimi özelliklerine sahiptir ve işlerin anında kolayca önceliklendirilmesine olanak tanır.

Web Sitesi: yalla.team

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