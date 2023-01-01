WebCatalog
Yalla

Yalla

app.yalla.team

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yalla çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

10 farklı uygulama için ödeme yapmanıza ve ardından bunların birlikte çalışmasını sağlamaya çalışmanıza gerek yok. Yalla, ekip çalışmasına takıntılı kişiler tarafından geliştirilen, kullanımı en basit ekip yönetimi ve işbirliği yazılımıdır. Yalla, hem uzakta hem de şirket içinde büyüyen ekiplerin gözden kaçan şeylerin miktarını en aza indirerek hepsini bir arada tutmasına yardımcı oluyor. Görev ve proje işbirliği, ekip sohbeti, merkezi tartışmalar, kolay müşteri yönetimi ve müşteri işbirliği, süreç ve iş akışı yönetimi özelliklerine sahiptir ve işlerin anında kolayca önceliklendirilmesine olanak tanır.

Web Sitesi: yalla.team

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yalla ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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