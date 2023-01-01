WebCatalog
ScrumDo

ScrumDo

app.scrumdo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ScrumDo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ScrumDo güçlü bir iş yönetimi platformu ve sürekli iyileştirme motorudur. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için ekiplerin ve tüm kuruluşların modern iş akışı yönetimi süreçlerini (Scrum, Kanban, Scrumban, SAFe ve diğerleri gibi) benimsemesini kolaylaştırıyoruz.

Web Sitesi: scrumdo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ScrumDo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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