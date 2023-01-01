ScrumDo güçlü bir iş yönetimi platformu ve sürekli iyileştirme motorudur. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için ekiplerin ve tüm kuruluşların modern iş akışı yönetimi süreçlerini (Scrum, Kanban, Scrumban, SAFe ve diğerleri gibi) benimsemesini kolaylaştırıyoruz.

Web Sitesi: scrumdo.com

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