WebCatalog
Roundrush

Roundrush

roundrush.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Roundrush çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kaliteli yazılımın nasıl geliştirileceğini size öğreten 1. çevik araç. Roundrush yalnızca başka bir iş akışı yönetimi platformu değildir. OKR ve Shu-Ha-Ri'nin ilkelerini devralan SCRUM, KANBAN, TDD, XP'nin en iyi uygulamalarını birleştiren ve ekibinize her gün yüksek performans sunma konusunda talimat veren kaliteli bir iş akışı sağlayan tamamen yeni bir çevik metodolojidir. son ürünler.

Web Sitesi: roundrush.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Roundrush ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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