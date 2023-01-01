WebCatalog
Stellar Health

Stellar Health

stellar.health

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Değere dayalı bakımda başarıya ulaşın Sağlayıcıları ve uygulamaları, gerçek zamanlı bildirimler ve anlamlı teşvikler yoluyla yüksek kalitede bakım sunma konusunda güçlendirmek.

Web Sitesi: stellar.health

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