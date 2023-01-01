Mülk Bakımı, Operasyonlar ve Mesajlaşma Platformu. Breezeway'in mülk bakımı ve operasyon platformu, ayrıntılı çalışmaların koordine edilmesine, iletişim kurulmasına ve doğrulanmasına yardımcı olur ve müşterilere en iyi hizmet deneyimini sunar. Mülklerinizde kaliteyi, güvenliği ve temizliği korumak için çok fazla zaman ve çaba harcanır; araçlarımız operasyonlarınızı otomatikleştirmenize ve harika bir kiralama deneyimi sunmanıza olanak sağlar.

Web Sitesi: breezeway.io

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