WebCatalog

Breezeway

Breezeway

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: breezeway.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Breezeway çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mülk Bakımı, Operasyonlar ve Mesajlaşma Platformu. Breezeway'in mülk bakımı ve operasyon platformu, ayrıntılı çalışmaların koordine edilmesine, iletişim kurulmasına ve doğrulanmasına yardımcı olur ve müşterilere en iyi hizmet deneyimini sunar. Mülklerinizde kaliteyi, güvenliği ve temizliği korumak için çok fazla zaman ve çaba harcanır; araçlarımız operasyonlarınızı otomatikleştirmenize ve harika bir kiralama deneyimi sunmanıza olanak sağlar.

Web Sitesi: breezeway.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Breezeway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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