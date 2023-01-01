WebCatalog
OnCare

OnCare

weareoncare.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Hepsi bir arada, kullanımı kolay evde bakım yazılımı Basit, güçlü evde bakım yazılım araçlarımız halihazırda 100'den fazla bakım kurumunun zamandan ve paradan tasarruf etmesine, bakım çalışanlarının mutluluğunu artırmasına ve daha kaliteli bakım sunmasına yardımcı oldu.

Web Sitesi: weareoncare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OnCare ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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