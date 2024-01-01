LOU

LOU

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Web Sitesi: evosus.com

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LOU - Evosus tarafından desteklenmektedir - perakende, saha hizmeti ve depo/envanter yönetimi işletmelerine yönelik bulut iş yazılımıdır. Bu güçlü hepsi bir arada ERP iş yazılımı, işletmelerin kağıttan, e-tablolardan veya birden fazla uygulamadan kurtularak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur. Evosus ekibi 20 yıl boyunca 500'den fazla işletmenin düzene girmesine ve büyümesine yardımcı oldu. %100 bulut ve %100 mükemmel iş yazılımı oluşturmak için bu 20 yıllık en iyi uygulamaları kullandık. LOU, QuickBooks Online ile entegre olan Perakende - Hizmet - Envanter - Rota Optimizasyonu - Planlama - Raporlama ve Finansalları kapsar.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: evosus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LOU ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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sightcall.com

RetailWire

RetailWire

retailwire.com

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Adelie Logistics

adelielogistics.com

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QuickBooks Online

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