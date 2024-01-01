OnCloudERP

OnCloudERP

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Web Sitesi: onclouderp.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OnCloudERP, işlerini verimli bir şekilde işletmek ve yürütmek için güçlü, güvenilir, ölçeklenebilir ve aynı zamanda uygun fiyatlı kurumsal çözümler arayan, dünya çapındaki tüm küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı modern bir ERP'dir. Misyonumuz, entelektüel ve güçlü, basit bir ERP çözümü sunmaktır. OnCloudERP, Cloud Pencils tarafından desteklenmektedir, Naraiuran Controls India Private Limited'in (www.naraiuran.com) tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan Nlogix Solutions ana şirketi altında 1 Ocak 2015 tarihinde bir SaaS ERP ürün şirketi olarak kurulmuştur. CPPL, 1994'ten bu yana çeşitli sektörlerde 20 yılı aşkın ilgili Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) deneyiminin temeli üzerine inşa edilmiştir.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: onclouderp.com

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