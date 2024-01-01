iX ERP, her büyüklükteki işletmenin operasyonlarını kolaylaştırmasına, verimliliği artırmasına ve gelirlerini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli, çok kullanıcılı bir ERP yazılımıdır. Finans ve muhasebeden envanter yönetimi ve üretime kadar tüm temel iş süreçlerini kapsayan kapsamlı bir modül paketidir. iX ERP tam olarak yönetilen bir bulut hizmeti olarak sunulur, böylece işletmeler BT altyapısı veya bakımı konusunda endişelenmeye gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde çalışmaya başlayabilir.

Web Sitesi: ixerp.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, iX ERP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.