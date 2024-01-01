iX ERP

iX ERP

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Web Sitesi: ixerp.net

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iX ERP, her büyüklükteki işletmenin operasyonlarını kolaylaştırmasına, verimliliği artırmasına ve gelirlerini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli, çok kullanıcılı bir ERP yazılımıdır. Finans ve muhasebeden envanter yönetimi ve üretime kadar tüm temel iş süreçlerini kapsayan kapsamlı bir modül paketidir. iX ERP tam olarak yönetilen bir bulut hizmeti olarak sunulur, böylece işletmeler BT altyapısı veya bakımı konusunda endişelenmeye gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde çalışmaya başlayabilir.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: ixerp.net

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