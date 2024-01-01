TECHO

TECHO

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Web Sitesi: techoerp.in

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Techo ERP kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. Bu ürün imalat, perakende ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir. Ürün, muhasebe, envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için modüller içerir. Techo ERP, rol tabanlı kontrol panelleri, özelleştirilebilir raporlama ve iş akışı otomasyonu sağlar. Yazılımın yapılandırılabilir onay süreçleri ve denetim izleri vardır. Techo ERP, API'ler aracılığıyla bordro sistemleri, e-ticaret platformları ve ödeme ağ geçitleri gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarıyla entegre olur. Techo ERP, bulut tabanlı platforma erişim için internet bağlantısı ve web tarayıcısı gerektirir. Satıcı telefon, e-posta ve sohbet yoluyla 7/24 destek sağlar. Uygulama hizmetleri mevcuttur. Techo ERP mevzuata uygunluk standartlarını karşılar.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: techoerp.in

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Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

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