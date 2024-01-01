Techo ERP kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. Bu ürün imalat, perakende ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir. Ürün, muhasebe, envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için modüller içerir. Techo ERP, rol tabanlı kontrol panelleri, özelleştirilebilir raporlama ve iş akışı otomasyonu sağlar. Yazılımın yapılandırılabilir onay süreçleri ve denetim izleri vardır. Techo ERP, API'ler aracılığıyla bordro sistemleri, e-ticaret platformları ve ödeme ağ geçitleri gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarıyla entegre olur. Techo ERP, bulut tabanlı platforma erişim için internet bağlantısı ve web tarayıcısı gerektirir. Satıcı telefon, e-posta ve sohbet yoluyla 7/24 destek sağlar. Uygulama hizmetleri mevcuttur. Techo ERP mevzuata uygunluk standartlarını karşılar.

Web Sitesi: techoerp.in

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