ACTouch Technologies

ACTouch Technologies

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ACTouch Technologies, Hindistan Üretim eko ​​sisteminin bir parçasıdır. ERP'mizi İmalat Sanayinde karşılaşılan sorunları temel alarak tasarladık. Asya'daki MSME'ler için Bir Numaralı Bulut Tabanlı Üretim ERP Yazılımı olmak istiyoruz. Ürünümüz İşletme Sahiplerine ve Girişimcilere Satış ve Satın Alma işlemlerini yönetmede yardımcı olur. Üretim, Garanti, Nakit yönetimi ve Mali kontroller. Bulut ERP Çözümlerimiz olan ACTouch, İnternet üzerinden mevcut olduğundan ve PC, Dizüstü Bilgisayarlar, Akıllı Telefonlar, Tabletler vb. cihazlardan erişilebildiğinden, herhangi bir kurulum ve konfigürasyon uygulamasına ihtiyaç duymaz. Uygulama, yılın 365 günü, 7 gün 24 saat mevcuttur. Yani kesinti yok, Virüs veya spam saldırısı yok, Donanım ve Yazılım yatırımı yok ve bu da MSME'lere büyük miktarda para tasarrufu sağlıyor. AcTouch ürününün öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir. 1. Temel iş modülleri: Faturalar, Ödemeler, Makbuzlar, Genel muhasebe ve Envanter modülleri 2. Kullanıcı Erişim Kontrolleri: Kimin hangi menü ve kontrolleri kullanması gerektiğine karar verebilirsiniz. 3. Mali Kontroller: 4göz prensibi (Katipiniz işleme girer ve siz onaylayabilirsiniz). Mali konularda tam kontrol 4. Tek Oturum Açma: Birden fazla işletmeniz varsa bunlara tek oturum açma işlemiyle erişebilirsiniz. Ayrı oturum açmaya gerek yoktur. 5. Finans ve hisse senedi uyarılarının yer aldığı Kontrol Paneli, Yaşlanma raporları (size kimin ve ne kadar ödeme yapması gerektiği), Banka durum raporlarının yer aldığı. 6. Her Tedarikçiye veya Müşteriye özel şablonlar (Hangi şablonların kimin için olduğunu siz seçersiniz) 7. Parti düzeyinde stok takibi. 8. Çoklu para birimi işlemleri ve faturalar 9. Mobil ve Tabletlerden Erişim (Yeni özellik yakında yayınlanacaktır) 10. Hindistan GST'sine uygundur.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: actouch.com

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