WebCatalog
Wafeq

Wafeq

app.wafeq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wafeq çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İleriyi düşünen işletmeler için güçlü muhasebe yazılımı. Fatura ve satın alma siparişleri gönderin, envanterinizi ve bordronuzu yönetin, onlarca finansal rapor alın, sınırsız kullanıcı davet edin. Hepsi bir arada yazılım.

Web Sitesi: wafeq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wafeq ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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