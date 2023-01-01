Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sağlıyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayınlanır.

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