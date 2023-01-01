CANDIS, küçük ve orta ölçekli işletmeler için faturaların alınması, veri girişi, fatura onayı ve veri aktarımı gibi finansal süreçleri yapay zeka aracılığıyla otomatik hale getiriyor. Tek yapmanız gereken birkaç veri kaynağını bağlamaktır ve CANDIS manuel işi sizin için yapar.

Web Sitesi: my.candis.io

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