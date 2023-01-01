WebCatalog
CANDIS Smartbooks

CANDIS Smartbooks

app.candis.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CANDIS Smartbooks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CANDIS, küçük ve orta ölçekli işletmeler için faturaların alınması, veri girişi, fatura onayı ve veri aktarımı gibi finansal süreçleri yapay zeka aracılığıyla otomatik hale getiriyor. Tek yapmanız gereken birkaç veri kaynağını bağlamaktır ve CANDIS manuel işi sizin için yapar.

Web Sitesi: candis.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, CANDIS Smartbooks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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