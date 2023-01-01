WebCatalog
Receipt Cat

Receipt Cat

receiptcat.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Receipt Cat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küçük İşletmeler için Gider ve Gelir Takibi Akıllı makbuz tarayıcı, organizasyon ve raporlama. Gider raporları, vergi hazırlığı ve çok daha fazlası için otomatik yakalama yapay zekası ve OCR ile makbuzlarınızı verilere dönüştürün.

Web Sitesi: receiptcat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Receipt Cat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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