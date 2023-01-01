Receipt Cat

Küçük İşletmeler için Gider ve Gelir Takibi Akıllı makbuz tarayıcı, organizasyon ve raporlama. Gider raporları, vergi hazırlığı ve çok daha fazlası için otomatik yakalama yapay zekası ve OCR ile makbuzlarınızı verilere dönüştürün.

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