WebCatalog
Receiptor AI

Receiptor AI

receiptor.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Receiptor AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

E-postalardan Makbuzların ve Faturaların Otomatik Olarak Çıkarılması. Manuel aramaları veya indirmeleri unutun. Alıcı AI, gelen kutunuzdaki makbuzları ve faturaları otomatik olarak bulur, çıkarır ve kategorilere ayırarak muhasebecilerin kullanımına hazır raporlara dönüştürür veya bunları otomatik olarak diğer sistemlere ileterek size çok fazla zaman kazandırır.

Web Sitesi: receiptor.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Receiptor AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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