receiptor.ai

E-postalardan Makbuzların ve Faturaların Otomatik Olarak Çıkarılması. Manuel aramaları veya indirmeleri unutun. Alıcı AI, gelen kutunuzdaki makbuzları ve faturaları otomatik olarak bulur, çıkarır ve kategorilere ayırarak muhasebecilerin kullanımına hazır raporlara dönüştürür veya bunları otomatik olarak diğer sistemlere ileterek size çok fazla zaman kazandırır.

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