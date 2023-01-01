Yapay zeka destekli belge ayrıştırıcıyla veri çıkarma işleminizi otomatikleştirin. Yapılandırılmış verileri PDF'lerinizden, e-postalarınızdan ve diğer belgelerinizden otomatik olarak çıkarın.

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