Yapay Zeka ile Veri Çıkarma ve Yakalamayı otomatikleştirin. FormX, bilgileri fiziksel belgelerden yapılandırılmış dijital verilere dönüştürmek için yapay zekayı (AI) kullanan bir veri çıkarma aracıdır.

Web Sitesi: formx.ai

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