WebCatalog
Nanonets

Nanonets

app.nanonets.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nanonets çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay Zekayı Kullanarak Manuel Veri Girişini Otomatikleştirin. Belgelerden verileri anında yakalayın. Geri dönüş sürelerini ve gereken manuel çabayı azaltın.

Web Sitesi: nanonets.com

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