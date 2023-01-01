Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AutoEntry çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Kullanıcıların belge yüklemesine, veri ayıklamasına, otomatik yayınlamasına ve daha fazlasına olanak tanıyan mobil ve bulut tabanlı otomatik veri giriş platformu.

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