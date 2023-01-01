Profesyonel Ekipler İçin Mobil Veri Toplama. Device Magic, ekiplerinizin her zaman, her yerde form doldurmasına ve veri toplamasına olanak tanır. Doğru verileri hızla alın, kritik sorunları işaretleyin, veri girişi hatalarını azaltın, yanıtları doğrulayın, koşullu mantık ekleyin ve daha fazlasını yapın.

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