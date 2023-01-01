WebCatalog
Device Magic

Device Magic

devicemagic.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Device Magic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Profesyonel Ekipler İçin Mobil Veri Toplama. Device Magic, ekiplerinizin her zaman, her yerde form doldurmasına ve veri toplamasına olanak tanır. Doğru verileri hızla alın, kritik sorunları işaretleyin, veri girişi hatalarını azaltın, yanıtları doğrulayın, koşullu mantık ekleyin ve daha fazlasını yapın.

Web Sitesi: devicemagic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Device Magic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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