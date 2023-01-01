AI2sql ile mühendisler ve mühendis olmayanlar, SQL bilmeden kolayca verimli, hatasız SQL sorguları yazabilirler.

Web Sitesi: ai2sql.io

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