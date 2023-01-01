WebCatalog
AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AI Code Mentor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AI Kod Danışmanı. En iyi açıklayıcı araçla bugün daha akıllıca kodlamaya başlayın. Kodu optimize etmek, yeniden düzenlemek ve gözden geçirmek için Yapay Zekayı temel alır!

Web Sitesi: code-mentor.ai

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