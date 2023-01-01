mogenius
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Web Sitesi: mogenius.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde mogenius çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Unlock developer self-service on Kubernetes in minutes. mogenius is an internal developer platform that abstracts cloud-native complexity and provides developers with an intuitive self-service portal to deploy and manage their code on Kubernetes.
Web Sitesi: mogenius.com
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