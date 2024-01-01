Nethopper

Nethopper

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Web Sitesi: nethopper.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Nethopper, platform ve DevOps ekiplerinin Dahili Geliştirici Platformlarını veya IDP'lerini hızlı bir şekilde başlatmalarına yardımcı olmak için bulut yerel, GitOps merkezli bir platform mühendisliği çerçevesi olan KAOPS'a öncülük etti. Nethopper KAOPS'un GitOps merkezli platform mühendisliği çerçevesi yetenekleri şunları içerir: * Altyapı otomasyonu * Konteynerler için CI/CD boru hattı * Sürekli Teslimat * Çoklu küme/bulut uygulama ağı * Sırlar yönetimi * Proaktif uyarılarla gözlemlenebilirlik * Belgelenmiş en iyi uygulamalar. Git0ps merkezli bir platform olan Nethopper KAOPS: * Hizmet olarak artık kullanıma hazır * Manuel, operasyonel görevleri otomatikleştirir * Uygulama geliştirmeyi hızlandırarak geliştirici verimliliğini artırır * Tüm bulutlarda (hibrit/çoklu bulut) tüm Kubernetes dağıtımlarıyla (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher vb.) çalışır * Hız ve çeviklik için CD ve Git yeniliğini kullanır * Birleşik, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü sağlar KAOPS'un Faydaları: * Daha fazla uygulama özelliğini daha hızlı dağıtın * Kaliteyi ve yönetişimi artırın * Güvenliği artırın * Daha düşük işletme ve işçilik maliyeti * Bulut israfını/harcamalarını azaltın * Hibrit ve uç bulut desteği * Bulut taşınabilirliği sağlayın (bulut sağlayıcısına bağlı kalmaktan kaçının).
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: nethopper.io

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Rescale

rescale.com

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LocalStack

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Agilibo

agilibo.info

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