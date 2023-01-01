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SimpleBackups

SimpleBackups

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: simplebackups.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SimpleBackups çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tüm sunucularınız, veritabanlarınız (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) ve klasörleriniz için yedeklemeleri otomatikleştirin. Her türlü depolamayı bağlayın, hızlı kurtarma ve gönül rahatlığı sağlayın.

Web Sitesi: simplebackups.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SimpleBackups ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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