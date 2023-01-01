WebCatalog
OwnBackup

OwnBackup

app1.ownbackup.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OwnBackup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

OwnBackup, otomatik yedeklemeler ve hızlı, stressiz kurtarma özellikleriyle görev açısından kritik verileri ve meta verileri kaybetmenizi proaktif bir şekilde önler.

Web Sitesi: ownbackup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OwnBackup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Boardable

Boardable

app.boardable.com

SimpleBackups

SimpleBackups

my.simplebackups.com

Babel Street

Babel Street

app.babelstreet.com

Recapture

Recapture

app.recapture.io

Gearset

Gearset

app.gearset.com

Metadata2Go

Metadata2Go

metadata2go.com

GoodAccess

GoodAccess

app.goodaccess.com

Telmetrics

Telmetrics

calltelligence.telmetrics.com

Transparency

Transparency

transparency.amazon.com

Funnel

Funnel

app.funnel.io

Research Studio

Research Studio

app.researchstudio.ai

Cohesity

Cohesity

my.cohesity.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası