WebCatalog
Boardable

Boardable

boardable.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Boardable çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha az stres - Görev açısından kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman - Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Panolar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlayın. Amaca yönelik olarak oluşturulmuş platformumuz geniş ölçekte iletişim, yönetişim ve komite yönetimi için optimize edilmiştir; böylece sanal olarak veya şahsen güvenle yönetebilirsiniz.

Web Sitesi: boardable.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Boardable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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