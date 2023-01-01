Daha Fazlasını Yapın, Daha Az Planlayın. Plansız, ekibiniz için otomatik olarak planlama yapmak için zekayı kullanan ve sevdiğiniz şeyleri yapmak için size daha fazla zaman bırakan iş yönetimi platformlarının geleceğidir. İyiliği için tahmin etmeyi ve planlamayı bırakın.

Web Sitesi: planless.io

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