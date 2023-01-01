WebCatalog
Planless

Planless

app.planless.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Planless çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha Fazlasını Yapın, Daha Az Planlayın. Plansız, ekibiniz için otomatik olarak planlama yapmak için zekayı kullanan ve sevdiğiniz şeyleri yapmak için size daha fazla zaman bırakan iş yönetimi platformlarının geleceğidir. İyiliği için tahmin etmeyi ve planlamayı bırakın.

Web Sitesi: planless.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Planless ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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