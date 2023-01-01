Seismic LiveSocial

LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterilerimizin her birinin değişen güvenlik, uyumluluk ve arşivleme ihtiyaçlarını karşılamak için Proofpoint ve SafeGuard Cyber ​​ile güçlü ortaklıklarımız ve güçlü entegrasyonlarımız var.

Web Sitesi: livesocial.seismic.com

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