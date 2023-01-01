WebCatalog
Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Seismic LiveSocial çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterilerimizin her birinin değişen güvenlik, uyumluluk ve arşivleme ihtiyaçlarını karşılamak için Proofpoint ve SafeGuard Cyber ​​ile güçlü ortaklıklarımız ve güçlü entegrasyonlarımız var.

Web Sitesi: livesocial.seismic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Seismic LiveSocial ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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