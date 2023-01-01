ArchiveSocial

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Şeffaflık ve Uyumluluk için Geliştirilmiş Sosyal Medya Arşivleme Yazılımı. Kamu kurumlarının, kamu kayıtları yasalarıyla uyumlu kalmaları ve çevrimiçi riskleri etkin bir şekilde yönetmeleri için en güvenilir sosyal medya arşivleme yazılımı.

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