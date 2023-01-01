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MGID

MGID

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: mgid.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MGID çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.

Web Sitesi: mgid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MGID ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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