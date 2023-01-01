Alternatifler - MGID
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
CoSchedule
coschedule.com
Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
ShareThis
sharethis.com
Çevrimiçi hedef kitlenizi büyütmek için Web Sitesi Araçları. İlgi çekici müşteri bağlantıları yaratan Veri Çözümleri. Rıza yönetimi ve GDPR uyumluluğu için Gizlilik Araçları.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, profesyonellerin ve işletmelerin içerik iyileştirme aracı aracılığıyla içerik araştırmasına ve yayınlamasına olanak tanır.
Taboola
taboola.com
Taboola'nın yayıncıları ve reklamverenleri için bir yönetim konsolu uygulaması
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
Paper.li
paper.li
Dakikalar içinde dijital varlığınızı oluşturun. Size her gün paylaşacağınız içerikleri getireceğiz. Ve her zaman taze olan bir web sitesi.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Joomag
joomag.com
Joomag'ın hepsi bir arada dijital platformuyla dijital dergilerinizi, kataloglarınızı, broşürlerinizi ve haber bültenlerinizi oluşturun, yayınlayın, dağıtın, takip edin ve para kazanın.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Waapiti
waapiti.eu
Discover the ideal platform to manage any screen quickly and easily. At any time and from anywhere. That’s right, with no limits.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem is an AI Social Publishing platform trusted by top publishers to automate and optimize the sharing of content to social media platforms. Publishers use True Anthem to grow web traffic, increase social KPIs, and automate social media workflow. True Anthem platform seamlessly curates timel...
Supapass
supapass.com
Everything you need to build a content business around your podcast Create a world-class app and website to elevate your brand, capture your audience and keep your customers coming back, for all your content in one place, saving you time, and growing your sales
Scompler
scompler.com
Scompler allows you to define all the essential elements of a content strategy from your own goals and benefits to the reader, through personas and the buyer's journey, to formats, media, and channels. With Scompler, you can organize all your content via strategic topic planning and produce it in a ...
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys is a secure, cloud-based digital and reporting platform designed to make investment data & insight delivery pain-free. Our solutions provide an effortless experience for those in need of fully automated and powerful investment report systems, client portals and global investment websites. D...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys is a secure, cloud-based digital and reporting platform designed to make investment data & insight delivery pain-free. Our solutions provide an effortless experience for those in need of fully automated and powerful investment report systems, client portals and global investment websites. D...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys is a secure, cloud-based digital and reporting platform designed to make investment data & insight delivery pain-free. Our solutions provide an effortless experience for those in need of fully automated and powerful investment report systems, client portals and global investment websites. D...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead is a SaaS tool that empowers influencers, brands and publishers to generate sales from their content.
Content Launch
contentlaunch.com
The Easiest Way to Plan & Order GREAT Content THE CONTENT MARKETING PLATFORM FOR AGENCIES & SMBs Content Launch is a content discovery and distribution platform that is simplified.
Connatix
connatix.com
Connatix is the next-generation video technology company that empowers publishers and advertisers to deliver successful video experiences to audiences at scale. We believe in the power of engaging content and are on a mission to build first-to-market video technologies that are optimized to elevate ...
Brandkit
brandkitapp.com
The #1 Brand Portal and Brand Toolkit service, connecting the world to your content, at scale. The first platform to combine DAM,CMS, Content Syndication and File Transfer services in one platform. Find and manage and distribute your content, curate and share your brand story, without the back and f...
KAWO
kawo.com
KAWO is one of the leading Marketing SaaS players in China, dedicated to building the most user-friendly software platform to empower China’s social media teams to achieve greatness. It provides a central hub for marketing teams to effectively collaborate, plan, manage and analyze content across WeC...
InPowered
inpowered.ai
inPowered’s AI platform enables brands to maximize their content marketing ROI. Powered by Artificial Intelligence and years of machine learning, their Content Intelligence and Content Distribution solutions allow marketers to collect proprietary data and use it to drive real ROI – positively changi...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital publishing software unites all five crucial points of effective digital publishing; CREATING, MANAGING, DISTRIBUTING, MONETISING and ANALYSING. Create interactive and engaging content without coding and distribute it across all platforms – tablets, mobile and desktop.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - All in One Creative & Marketing Platform. Marketing teams struggle to get their work done & let alone scale their marketing efforts. Telling stories in the digital & social media world is a stressful & chaotic process with just so many different people involved, tools to manage, so ma...
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World's Platform consists of applications like polls, quizzes, surveys, and debates to boost engagement and revenue opportunities.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo is a photo and video marketing solution that simplifies and automates the distribution of customer photo, allowing tour and activity operators to: - Enhance the guest experience through photo memories. - Encourage word-of-mouth marketing through high-quality customer social posts and online ...
Arena
arena.im
Arena is developing the next generation of live engagement tools powered by first party data, to build trusted, live audiences everywhere. Our solutions - Live Chat, Live Blog, Arena Personas) leverage the most popular features from social media to quickly create deep engagement on any platform you ...
Shareaholic
shareaholic.com
We are a global team dedicated to helping brands and publishers engage their audiences with every website visit. Shareaholic has been in business for over a decade, love what we do and live for delighting our customers. Our product suite has won many prestigious global awards (including from MIT and...
emlen
emlen.io
emlen is the #1 buyer enablement platform to facilitate the exchange of sales content and collaboration between seller and buyer. emlen focuses on sales and revenue teams with its unique digital sales room technology to boost sales velocity in the buyer-led era.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklar...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
GetSocial
getsocial.io
Paylaşımların %80'i kopyala-yapıştır, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta yoluyla yapılıyor. GetSocial, organik sosyal trafiğinizi artırmak için 30'dan fazla ağ için sosyal widget'ların benzersiz bir karışımını, karanlık sosyal dahil paylaşım etkinliği hakkında ayrıntılı analizleri, yayınlamayı otoma...
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
Cohley
cohley.com
Cohley, markaların dijital performanslarını artırmak için iPhone videolarından profesyonel fotoğrafçılığa ve metin incelemelerine kadar her şeydeki içerik stratejilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur. Günümüzün pazarlama ortamında markaların her zamankinden daha fazla iç...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Storipress
storipress.com
Editoryal sürecinizi kolaylaştıran ve hedef kitlenize uyum sağlayan üstün içerik oluşturma ve yönetim platformu. Yerel kanban ve takvim görünümleri, site oluşturucu, gelir artırıcı entegrasyonlar ve güçlü SEO araçları gibi özelliklerle Storipress, hedef kitleniz için marka oluşturmanıza olanak tanır...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Pepper Content
peppercontent.io
İçerik pazarlamayla gelirinizi hızlandırın Pepper CMP, pazarlama ekiplerinin, üretken yapay zekanın ve uzman yetenek ağımızın gücüyle içeriği hızlı ve geniş ölçekte düşünmelerine, oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta, performans için tasarlanmış dünyanın ilk çok kanallı talep tarafı platformu (DSP) olan Zemanta One'ı sunuyor.
UpContent
upcontent.com
UpContent, seçilmiş içeriği çeşitli platformlarda keşfederek, üzerinde işbirliği yaparak ve dağıtarak kullanıcıların hedef kitleleriyle güven oluşturmasına yardımcı olur.
Skyword360
skyword.com
Skyword, markaların güven tesis eden ve kalıcı ilişkiler kuran özgün hikayeler anlatmasını kolaylaştırıyor. Ödüllü içerik pazarlama yazılımımız, küresel yetenek ağımız ve hizmet paketimiz, dünyanın en iyi 300'den fazla markasının ticari büyümesini hızlandırıyor.