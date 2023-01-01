WebCatalog
Google AdSense

Google AdSense

google.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google AdSense çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Google AdSense, Google içerik siteleri Ağı'ndaki web sitesi yayıncılarının, site içeriğini ve hedef kitlesini hedefleyen metin, resim, video veya etkileşimli medya reklamları sunduğu, Google tarafından yürütülen bir programdır. Bu reklamlar Google tarafından yönetilir, sıralanır ve bakımı yapılır.

Web Sitesi: google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google AdSense ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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