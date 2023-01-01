Google AdSense, Google içerik siteleri Ağı'ndaki web sitesi yayıncılarının, site içeriğini ve hedef kitlesini hedefleyen metin, resim, video veya etkileşimli medya reklamları sunduğu, Google tarafından yürütülen bir programdır. Bu reklamlar Google tarafından yönetilir, sıralanır ve bakımı yapılır.

Web Sitesi: google.com

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